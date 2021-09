Revue de presse : la Flandre veut abaisser les droits d’enregistrements à 3% pour l’habitation principale

Les Wallons ont démarré plus tard l’adoption du ticket, pas sûr du tout qu’il soit prêt d’ici 15 jours. Déjà que l’annonce de son entrée en vigueur n’a pas eu l’effet espéré par les autorités sur la vaccination, ce report à une date qui n’a rien de bétonné ne peut qu’accentuer la démotivation.

Un gros chapitre de la presse concerne l’accès à la propriété.

La Flandre veut abaisser les droits d’enregistrements.

3% pour l’achat d’une habitation note la Libre, 3% pour l’habitation principale.

Le gouvernement flamand frappe fort, estime l’Echo. C’est vrai que par rapport aux autres régions cela fera une fameuse différence.

En Une, le quotidien compare 12,5% à Bruxelles et en Wallonie, 3% seulement en Flandre. Ce n’est pas une différence à la marge. C’est un "gap", un grand écart.

Evidemment, ce n’est pas juste une "opération gentillesse" de la part de la région flamande. Le Belang Van Limburg prévient, l’exécutif donne, et il prend aussi, (geeft en neemt.) Exemple, les allocations familiales ne suivront plus automatiquement l’index.

Plus largement, et ça, c’est le Tijd qui le note, le gouvernement Jambon reforme la fiscalité immobilière. Puisqu’en parallèle de la réduction pour la première habitation, acheter une résidence secondaire ou un terrain à bâtir, ça, ce sera plus cher.