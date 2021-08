Revue de presse : la Flandre annonce le début d’une chasse aux fraudeurs de primes corona

Piège afghan encore, qui fait le titre de la Une pour Libération , pour le quotidien français ce mois d’août restera comme une tâche pour le bilan et des Etats Unis, et de l’Europe international.

Sur place – et ça, c’est la Libre qui l’écrit en Une – sur place, il reste la peur des Afghans pris au piège des Talibans.

Plus de 10.000 dossiers de récupérations de prime corona sont déjà ouverts pour près de 83 millions d’euros trop perçus.

En Une aussi et ça, c’est chez nous, la presse se penche sur l’après-inondation. La Wallonie cherche des logements et pas qu’un peu.

2000 habitats légers à louer, 3000 à acheter, ça fait un sacré paquet d’habitations à trouver pour reloger les sinistrés.

Les dernières offres – explique l’Echo – sont attendues pour cet après-midi, 17h.

Une soixantaine d’entreprises susceptibles de répondre à ces demandes ont été contactées par la Région Wallonne.

Et le temps presse, le nombre de personnes à reloger même s’il est encore provisoire, ce chiffre est énorme. Rien qu’à Pepinster, Verviers, Esneux et Trooz, on compte au moins 1000 familles en attente d’une solution.

En Une – et en commentaire, surtout, le Soir revient lui sur la décision de mettre en place une commission d’enquête parlementaire sur les inondations qui ont ravagé le sud du pays; une commission au niveau wallon.

Sudpresse espère vérité et transparence. Pour le Soir, ça devra surtout être un exercice pour assurer le futur plus que pour juger le passé, insiste le Soir.

Il faut comprendre pour tirer des leçons et tirer des leçons pour éviter que le pire se reproduise.

La Dernière heure prévient en tous les cas. Dans certaines écoles sinistrées, la réouverture au 1er septembre est difficile à envisager. Là, la rentrée pourrait en partie être organisé en distanciel.