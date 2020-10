Revue de presse : la famille, principal foyer de Covid en Wallonie

Peut-être encore les cours à distance dans le supérieur. Tout cela doit encore être discuté et officialisé.

Peut-être le télétravail obligatoire quand c’est possible.

D’après les données de la Santé publique, en France, c’est principalement en entreprise que le virus circule le plus. Et le télétravail n’est chez nos voisins que préconiser.

Le quotidien français livre un édito un brin désabusé : ce couvre-feu n’a qu’un but, faire gagner du temps !

Comité de concertation qui réunit donc Alexander De Croo, les ministres présidents des entités fédérées et certains ministres fédéraux ou régionaux suivant leurs compétences. C’est, grosso modo, l’organe qui remplace désormais le Conseil National de Sécurité explique la Libre. La semaine dernière, c’est après le Comité de Concertation que les nouvelles mesures ont été annoncées.

Le gros bémol, c’est que c’est un peu comme la poule et l’œuf.

Ces chiffres, récoltés par l’Agence pour une vie de qualité, concernent la Wallonie. Et il se concentre surtout sur les fameux clusters, les foyers de contamination.

Une bonne nouvelle dans tout ça, les résultats de foot.

1-2 face à l’Islande, avec un doublé de Lukaku.

Les Diables retrouvent leur première place, titre l’Avenir.

Et puisque le Danemark a battu l’Angleterre, et bien la Belgique reprend la tête et ça fait un classement où l’on est content d’être premier !

Merci Romelu, titre encore la Capitale.