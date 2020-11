Revue de presse : La deuxième vague tue le moral des Belges

© Tous droits réservés

La deuxième vague pèse encore plus lourd sur la santé mentale des Belges que la première

C'est la une du Standaard.

Le quotidien flamand souligne que le bien-être de la population est tombé à un niveau très bas. Et ce sont les étudiants, et les gens qui travaillent dans l'horeca qui auraient le plus de mal. Pour les plus âgés, et surtout pour les pensionnés, il semblerait que l'impact de cette deuxième vague soit plus limité.

C'est une étude de l'université d'Anvers qui le montre. 20 mille personnes ont répondu à un questionnaire.

On voit que si les courbes des hospitalisations, des contaminations sont en baisse, dans le même temps, la courbe de la santé mentale, elle, va dans la mauvaise direction.

Un sociologue explique que pendant la première vague, tout était fermé. On avait l'impression d'être tous dans le même bateau. Mais aujourd'hui, on ne voit plus la même vague de solidarité qui avait prévalu au printemps. C'est plus chacun pour soi.