Revue de presse : " La deuxième vague de l’épidémie est à nos portes "

Une photo se retrouve dans plusieurs journaux ce matin celle du bourgmestre d’Anvers Bart De Wever qui enfile un masque. Les bourgmestres sur lesquels on compte énormément pour faire front contre une deuxième vague.

La Dernière heure rassemble les témoignages de plusieurs maïeurs qui veulent pouvoir prendre plus de décisions sans que ces mêmes décisions ne soient remises en cause par le fédéral.

Et pour éviter de reconfiner tout le monde, les autorités fédérales comptent sur les bourgmestres pour prendre les mesures qui s’imposent.

Le bourgmestre de la plus importante ville flamande, mais ce sont les bourgmestres qui sont appelés à la rescousse titrent le Soir et De Standaard.

Et enfin le Conseil National qui devrait aussi s’adresser aux entreprises avec une piqûre de rappel pour insister sur le fait que le télétravail reste la norme.

Comme le port du masque obligatoire dans plus d’endroits.

Son nom c’est Devside qui a donc mission de créer cette appli qui permettra la protection des données des Belges tout en permettant un suivi efficace et légal.

Selon leurs simulations on frôlerait la barre des 10.000 personnes hospitalisées pour le début du mois de novembre.

Agir rapidement et efficacement contre le virus c’est important, d’autant plus que certains annoncent une deuxième vague pire que la première, c’est qu’on peut lire dans Het Laatste Nieuws.

La presse se penche toujours sur la mission de Bart De Wever et de Paul Magnette.

Pourquoi ils pourraient réussir ? Écrit Supdpresse.

Le quotidien se veut optimiste et nous dévoile les raisons d’y croire.

Même si la piste est étroite, les deux meilleurs ennemis de la politique belge peuvent réussir à conclure un accord.

Et pour y arriver cela passera sans doute par une réforme de l’Etat, le journal le Soir se penche sur cette éventuelle 7e réforme.

Et les deux hommes forts du PS et de la N-VA semblent d’accord, il faut simplifier notre système institutionnel pour le rendre plus efficace.

Reste à voir comment y arriver et ce que le PS serait prêt à transférer aux entités fédérées, quant à la N-VA il faudra voir sa réaction à l’évocation du mot refédéralisation.