Revue de presse : la culture, "le gros morceau" du CODECO

Déconfiner la culture, " On commencera à en discuter quand il y aura moins de 500 patients en soins intensifs ! ", ce sont les propos d’Erika Vlieghe, la présidente du GEMS, le groupe d’experts, repris dans Het Laatste Nieuws. De quoi calmer les ardeurs des plus pressés.

Alors comment expliquer que les deux ministres de la culture soutiennent maintenant une proposition qui prévoit 4 fois plus ? Et cela alors que les chiffres ne sont pas bons. Le quotidien rappelle que dans cette pandémie, il est difficile de prévoir où on en sera dans 2 semaines, et qu’il faut arrêter de commettre la même erreur, celle d’annoncer des dates incertaines et de susciter finalement la déception.

Le ministre flamand de la culture, Jan Jambon, et côté francophone, la ministre Bénédicte Linard, ont dit qu’ils soutenaient le plan proposé par le secteur. L’idée : organiser des événements, dès le 8 mai, avec 100 personnes à l’intérieur, 200 à l’extérieur. Puis dès juin, ce serait 400 à l’intérieur, et 800 dehors. Pour arriver dès juillet à l’organisation de festivals rassemblant jusqu’à 5.000 personnes.

Parce que s’il semble acquis que les terrasses vont bien rouvrir, il y a un autre secteur, encore plus complexe, dont on va discuter aujourd’hui : la culture.

Le fédéral face aux entités fédérées, mais aussi les Flamands face aux francophones, plusieurs quotidiens voient en tout cas une dimension communautaire à ces débats.

On voit clairement que la pression pour des assouplissements vient surtout de Wallonie dit Het Nieuwsblad. Pourtant les chiffres n’y sont pas meilleurs. Ils y sont même déplorables selon les mots de l’éditorialiste, pour qui demander plus de liberté reviendrait à jouer à la roulette russe.

Sudpresse aussi constate que "La révolte souffle surtout en Wallonie et à Bruxelles". Wallons et Bruxellois auraient plus de mal avec les restrictions. Peut-être à cause d’un tempérament plus latin, ou à cause des aides moins généreuses ou parce que la classe politique francophone donne l’impression de subir les décisions venues du Nord.

Et puis, il y a ceux qui en ont marre qu’on se plaigne, comme Het Laatste Nieuws qui aimerait aussi qu’on se penche un peu plus sur les solutions. Qu’on cesse de se lamenter sur les fermetures, les aides insuffisantes, les décisions politiques. Puisque ce virus risque de nous accompagner encore un certain temps, utilisons notre énergie pour trouver des idées, des solutions créatives. Comment rendre les lieux publics plus sûrs ? Innovons pour trouver des méthodes afin d’aérer, de ventiler, et de purifier l’air. C’est ça qui devrait être le premier sujet de discussion au comité de concertation. Il faut préparer l’avenir, parce que personne ne sait si ni quand on atteindra 70% de la population adulte vaccinée. Et personne ne peut prédire si certains variants résistants ne provoqueront pas une nouvelle épidémie en septembre – après des vacances d’été pendant lesquelles les gens vont beaucoup circuler. En misant sur des techniques comme la ventilation, les décideurs politiques feraient preuve de prévoyance.