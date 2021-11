Revue de presse : la COP de la dernière chance

D’autres journaux comme "De Morgen" par exemple, proposent en Une une photo du Premier ministre britannique Boris Johnson et de notre premier Alexander de Croo en train de se faire un "check" comme on dit, un salut en se touchant l’avant-bras. Salut sans se toucher directement qui est devenu très classique depuis le Covid.

La COP 26, le sommet mondial pour l’avenir du climat et de notre planète, et donc notre avenir aussi à nous, il ne faut pas l’oublier, a commencé ce week-end, cela se passe à Glasgow en Ecosse.

Une du quotidien flamand de Morgen. © belga

Le quotidien de Morgen nous résume un peu les grandes étapes d’une COP, mais en version plutôt pessimiste. Lisez plutôt : selon de Morgen, une COP, c’est un marathon diplomatique de deux semaines avec deux premiers jours, c’était ce week-end, consacrés aux discours je cite " BIEN TROP LONGS ", et à la volonté affichée des dirigeants de remédier au plus vite aux possibles catastrophes qui s’annoncent. " Bla Bla Bla " en d’autres termes comme l’a résumé la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, selon de Morgen.

Le journal flamand poursuit : Deuxième étape, les négociateurs officiels, les techniciens en quelque sorte de chaque pays se mettent alors à table pour discuter et négocier. C’est le gros de la COP et je cite "un processus opaque". Enfin, troisième étape : les dirigeants politiques arrivent ensuite en fin de COP. Les ministres pour le discours de fin et les annonces, les photos… Souvent sans texte définitif qui nécessite l’unanimité, alors que certains pays sont absents et, de toute façon, conclut de Morgen, cela n’a pas d’importance, parce que "l’année prochaine, il y a aura une autre COP, la 27"… Ambiance, donc.

Le Standaard, toujours en Flandre, n’est pas plus optimiste. Le quotidien précise que, jusqu’ici, seul le Premier ministre indien a mis de nouveaux chiffres de réductions d’émission de gaz à effets de serre sur la table. Pas encourageant.

Et si vous préférez un dessin pour résumer tout cela, c’est dans l’Avenir. La caricature du jour de Sondron, où on voit justement la jeune activiste pour le climat Greta Thunberg devant un tableau noir où on lit :

COP 22 : BOF

COP 23 : nulle

COP 24 : inutile

COP 25 : perte de temps

COP : et un blanc… Peut-être à vous de compléter…