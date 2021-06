Revue de presse : la bulle vit ses dernières heures

Le Comité devrait donc faire sauter cette limite et ne maintenir qu’une interdiction des déplacements par groupe après minuit.

Autre règle qui pourrait être adaptée lors de ce comité, l’heure de fermeture de l’Horeca actuellement, 23h30. Imaginez-vous un match de phase finale de l’Euro, des prolongations, comment iriez-vous vider un café en plein toujours au but ?

C’est peu de le dire et la vaccination qui progresse permet aujourd’hui d’assouplir voire, de faire disparaître la règle.

La bulle on pensait qu’elle avait déjà éclaté avec le soleil, mais le Soir vient le rappeler, la bulle vit ses dernières heures, titre le quotidien qui écrit joliment : "le respect scrupuleux de cette mesure est sérieusement mis en doute".

Mesure très concrète et qui fait pas mal parler d’elle ces jours-ci : l’idée de tester les personnes en pharmacie, c ’est la Libre qui l’évoque en Une.

© Tous droits réservés

Autre mesure qui fait l’objet de débat, c’est la disparition des masques et de la distanciation sociale dans les écoles, c’est Jan Jambon qui l’évoquait hier et qui se retrouve ce matin en Une du Laatste Nieuws.

Le ministre-président flamand espère un retour à la normale pour septembre prochain.

Autant dire qu’il n’est pas le seul, tout le secteur de l’enseignement espère pouvoir redémarrer en code vert la prochaine année scolaire.

La Dernière Heure en page intérieur le note d’ailleurs, pour ce qui est des francophones, la ministre de l’enseignement a déjà adopté une circulaire qui va dans ce sens. Situation, à confirmer bien entendu dans les dernières semaines du mois d’août.

En vrac, et toujours sur le front du covid, la presse revient encore largement sur le certificat sanitaire.

"Comment ça marche ?" se demande l’Avenir "c’est pour qui, pour aller où et comment se le procurer", toutes ces questions sont abordées par le quotidien qui en ajoute une dernière en édito : "verra-t-on dans le futur ce genre de clef numérique se généraliser ?"

Ici, estime l’Avenir, le pass sanitaire est une carotte destinée à nous faire avancer vers la vaccination. Et même si des balises ont été placées pour limiter dans le temps l’usage du passeport sanitaire, on peut légitiment redouter qu’une déclinaison de ces pass régira notre futur. Chaque Etat aura alors le loisir de renforcer ces serrures via cette vigilance informatisée.