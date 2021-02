Revue de presse : la Belgique leader mondial dans la production du vaccin, mais à la traine dans la vaccination

Et désormais vaccination d’une lenteur horripilante.

Un gros couac, un faux départ de plus dans toute cette gestion de la pandémie, une nouvelle tâche, écrit la Libre.

Pour la Belgique, l’explication pourrait faire rire, dit le Soir si sa répétition n’était pas si tragique. Une fois de plus, c’est la faute à la lasagne belge.

Le Royaume-Uni, même plus européen qui a déjà vacciné 1 quart de sa population.

Dans ce secteur, la Belgique est pratiquement le leader mondial. Et pourtant, c’est loin d’ici, Israël qui fait la course en tête.

C’est particulier tout de même, l’engouement que provoque ce robot dans la presse, plus encore que d’habitude.

Mais une fois les roues bien posées sur la planète, le Rover pourra commencer son travail : prélever des échantillons et récolter des infos.

Il y aura 7 minutes d’angoisses prévient la Libre, entre l’entrée dans l’atmosphère martienne et l’atterrissage final.

Si la terre tourne, cette info-là, sur Mars, elle tourne aussi dans la presse. Pas un jour depuis le début de la semaine sans que l’un ou l’autre quotidien n’évoque un voyage martien, l’existence ou non des extraterrestres ou comme ici, ce robot " Persévérance " qui doit atterrir sur la planète rouge ce soir.

En discussion, alors, le fameux " pass vaccinal ".

L’intérêt d’un document commun aux 27 ne fait pas vraiment l’objet d’un débat, mais la forme alors et ce qu’il doit autoriser, et cela suscite de sérieuses divergences. Les pays du Sud, dont l’économie s’appuie sur l’industrie touristique, ceux-là le réclament à grand cri. D’autres sont plus mesurés.

Certains ne jurent que par leur version du passeport (le Danemark, la Suède).

Et l’Europe enfin via le centre européen de prévention et de contrôle des maladies, l’Europe juge qu’elle a d’autre chat à fouetter.

On n’y est donc pas encore. D’ailleurs, l’interdiction de voyager n’a pas encore été levée. A ce sujet, le Soir s’interroge sur la prochaine tendance en matière de voyage : ne risque-t-on pas d’assister à un " revenge travel "?

Une explosion des voyages avec dans la tête du touriste, l’idée :"ça fait si longtemps, maintenant j’y ai droit et j’y vais largement".

Peut-être, mais ça fait longtemps maintenant que la pandémie nous a appris à regarder les tendances à venir avec beaucoup de précaution.