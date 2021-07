Revue de presse : la Belgique frappée par un déluge

La presse est entièrement consacrée aux inondations qui frappent le sud et l’est du pays.

Des centaines de camps scouts évacués ou reportés à cause des inondations. Comme dans la chanson, les scouts sont sous la drache (EF, G, H).

De l’eau jusqu’aux genoux, parfois au-delà et ce n’est pas fini, prévient l’Avenir.

Ce sont principalement les habitants des provinces de Liège, Namur et du Luxembourg qui ont subi d’énormes dégâts.

Un véritable déluge, titre le Soir et l’image qui l’illustre parle pour elle-même.

Et si on dézoome légèrement, la Belgique n’est pas la seule à être touché par ces énormes pluies. De fait, le Nord-est de la France, 10 départements en vigilance orange. L’Ouest de l’Allemagne aussi.

La Suisse, aussi, subit ce temps, le lac des quatre cantons affiche déjà un mètre de plus qu’à la normale, c’est ce qu’annonce ce matin, le quotidien le Temps.

Mais l’explication, c’est ce matin la presse néerlandophone qui tente de la fournir.

Ce temps toujours plus extrême, comme le titre le Morgen, ces conditions météo de plus en plus folles, ce n’est pas juste la faute à la malchance. Ce n’est pas qu’une question d’été pourri.

Pour un des climatologues interviewé par le Morgen, c’est un signe du réchauffement climatique. Un de ces signes que nous risquons de subir de plus en plus souvent.

Wim Thiery de la VUB explique :

Pour chaque degré de réchauffement supplémentaire, l’atmosphère augmente sa capacité à absorber de l’eau.

Et donc, à un moment ou l’autre, il lui faut restituer ce supplément d’eau, dans le même sens.