La presse belge met le cap sur la politique et constate le sinistre : impasse, négociations interminables, et partis politiques en errance.

Pourtant les urgences sont bien là, rappelle le journal Le Soir : économie en berne, crise sanitaire, climat en surchauffe… Mais toujours pas de gouvernement fédéral majoritaire.

Et retour à la case royale, pour un duo de préformateurs Magnette-De Wever qui sera masqué au Palais ce matin pour y jeter un bulletin chargé d’échecs.

"C’est la dernière chance avant un retour aux urnes, et cette fois, c’est grave !" titre De Morgen.

Pendant que De Standaard se demande quel miracle on peut encore espérer.

L’occasion pour Le Soir, La Libre, L’Avenir, Het Laatste Nieuws, De Morgen, et De Standaard de refaire un état des lieux et de s’interroger sur notre système politique. Les quotidiens rappellent toutes les pistes avancées depuis les élections, c’était il y a 449 jours.

Et des idées il y en a eu : l’arc-en-ciel, la vivaldi, la tripartite, les "Je t’aime, moi non plus" en chaîne entre PS et Ecolo, les bâtons dans les roues lancés par le MR… Rien ne va plus ! La Belgique et sa démocratie représentative frôlent l’évaporation, c’est ce qu’écrit le journal Le Soir ce matin. Un journal qui cherche encore où se trouve la cohérence politico-idéologique actuelle.

Pendant que d’autres quotidiens soulignent l’épineuse question institutionnelle, la réforme de l’Etat, qui n’est ni un tabou ni une urgence, selon l’Echo, mais bien le coup de grâce des dernières négociations, rappellent La Libre et la DH.