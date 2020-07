Revue de presse : " La Belgique est désormais l’un des pays les plus stricts face au covid"

La Libre s’interroge.

Bart De Wever, le bourgmestre d’Anvers a fait part de son inquiétude pour les grandes villes où l’on ne testerait pas suffisamment les citoyens.

En somme, les Bruxellois vivraient la même situation que les Anversois mais sans le savoir.

Une fois encore, la presse et la Libre répondent d’une même voix. Seule une augmentation du testing permettrait d’éviter pareille interrogation.

Et le Morgen va un petit peu plus loin, dans le détail des chiffres et des statistiques pour expliquer que non, ce n’est pas parce que qu’Anvers teste plus et plus rapidement que le rebond y a été ressenti plus fort qu’ailleurs.

Les tests rapides ne peuvent expliquer à eux seuls le pic Anversois, sous-entendu de ce titre du Morgen, l’origine de la contamination est à trouver ailleurs que dans un testing plus performant…).