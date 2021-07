Revue de presse : la Belgique en tête de la vaccination en Europe, une réussite inattendue

© Tous droits réservés

Dans la presse, on se lance des fleurs. Pour l’édito du Morgen, la Belgique cartonne. La vaccination est si bien avancée chez nous qu’on se trouve dans le peloton de tête européen.

En Flandre, les responsables politiques avaient promis qu’au 11 juillet, chaque flamand se serait vu proposer au moins une première dose du vaccin. Un objectif qui sera manqué de justesse. "Mais il faudrait être fou pour blâmer le ministre ou le gouvernement. Parce que la Flandre présente en la matière un résultat impressionnant dont nous pouvons être fiers."

De Morgen nous fait aussi un aveu : "Pour être honnête, nous ne l’avions pas vu venir : quand la Belgique et la Flandre ont entamé la campagne de vaccination à un rythme désespérément lent, comme d’ailleurs les autres pays européens. Mais ce sont donc les ministres et pas les journalistes sceptiques qui avaient raison !"

Cette fois, la coopération et la répartition des rôles entres les niveaux de pouvoirs a fonctionné. Il faut aussi souligner l’organisation locale sans faille, avec des milliers de bénévoles, la gestion de la Communauté flamande et l’approvisionnement fédéral en vaccins. Pour une fois, on a vu ce que pouvait être un fédéralisme de coopération.

Mais cette campagne de vaccination, elle est aussi mondiale. Et c’est le genre de course, où l’on voudrait voir tout le monde franchir la ligne d’arrivée le plus rapidement possible. A la Flandre, à la Belgique, à l’Europe de mener maintenant la course à la distribution de vaccins dans le monde entier le plus équitablement possible.