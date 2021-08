Revue de presse : l’or et l’argent font la Une

Une du journal La Capitale. © Gopress

Ce qui est sûr c’est qu’au prix actuel de l’or, il y en a pour un bon paquet de fric ce matin dans vos journaux ! Nafissatou Thiam et les Red Lions sont partout. "Héroïques" pour L’Avenir, "HistORique" pour SudPresse, "L’or belge" pour la DH, "L’Or des Belges" pour Le Soir, tandis que pour La Libre, "Nafissatou Thiam et les Red Lions dans l’histoire du sport belge", avant de détailler dans quatorze pages spéciales.

Et les références historiques fusent : aucun sport d’équipe ne s’était imposé comme le hockey depuis le football aux JO d’Anvers en 1920 pour L’Avenir, Nafissatou Thiam est la première athlète belge à renouveler son titre olympique, après Rio, nous apprend L’Echo.

Des explosions de joie et des destins individuels : Dans La Libre, Nafissatou Thiam parle de ses anciennes blessures physiques, qui l’ont inquiétée ces derniers mois, mais aussi ses blessures morales : "La grande différence entre Rio et Tokyo, c’est surtout l’aspect psychologique, explique-t-elle dans le quotidien. A Rio, personne ne m’attendait et je me suis amusée. C’est ce qui m’a manqué ici, c’est tellement de pression", conclut-elle.

On voudrait plus souvent des sportifs qui évoquent avec autant de franchise leur santé mentale.

Sachez que la presse flamande n’est pas en reste "2x l’or" pour Gazet Van Antwerpen, "2x plus beau" pour Gazet van Limburg, "Or historique" pour Het Laatste Nieuws, "Le plus bel après-midi de l’histoire du sport belge" en Une du Morgen.

La médaille d’or est-elle vraiment en or ?

C’est un peu du toc, en fait car elle est en réalité principalement composée d’argent recouvert d’une couche de six grammes d’or. Les émoluments des médaillés, eux, en revanche, sont loin d’être bidon : le montant de la prime olympique en Belgique pour l’or est fixé à 50 mille euros ! Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les JO sans jamais oser le demander, dossier à lire dans L’Avenir ce matin.