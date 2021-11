Revue de presse : l’obligation vaccinale, la nouvelle obsession politique ?

Et sans surprise, la presse s’ouvre sur l’annonce du CODECO et vous propose des débats autour des prochaines annonces.

Jan Jambon, Maggie Deblock, Frank Vandenbroeck, Alexander De Croo. Tous ceux-là, masqués ou pas. En train, suivant l’époque et les courbes, de nous expliquer les bulles sociales, les gestes barrières et autres mesures.

Aujourd’hui, 14h30, 22e CODECO. C’est le titre en Une, et il est suivi des mesures, celles qui ont pu filtrer ou qui sont les plus plausibles.

Cette manière de faire, comme on enlève lentement un sparadrap, cela rend au final la mesure plus douloureuse que d’y aller frontalement, plaide le Soir.

Non, ce qui préoccupe plus le Soir, c’est peut-être la manière employée par le gouvernement.

C’est le titre de l’édito de l’Avenir qui évoque la mise en place d’une machine occupée à broyer tous les engrenages de contrôle et toute particule de débat et de raisonnement.

On peut, à l’infini, espérer que demain les planètes seront plus alignées. Qu’un prochain vaccin saura nous protéger mieux et plus longtemps.

On peut regretter que les mesures sanitaires actuelles ne soient pas suffisamment contrôlées.

On peut – les non-vaccinés devraient – craindre des mesures à l’autrichienne : un confinement strict des non-vaccinés.

Comprenez bien que c’est une démocratie pas loin de chez nous qui vient d’imposer cela, sans autre soulèvement, ni critique, constate la Gazet Van Antwerpen.

Tout cela devrait nous préoccuper, oui, mais pourquoi ne pas plancher déjà sur un cadre législatif adéquat ? Pourquoi ne pas anticiper les surprises que nous réserve cette pandémie ?

Pourquoi ne pas, pour une fois, anticiper sereinement et publiquement un des nombreux débats que nous amène cette crise, avant qu’une fois de plus, il ne nous explose au visage au détour d’une énième vague ?

La liberté de choix thérapeutique du non-vacciné doit-elle l’emporter sur les autres libertés ?

Joli thématique de débat, oui, mais en attendant d’avoir la réponse, le Morgen offre déjà ceci : dans l’immédiat, ce n’est pas l’obligation vaccinale qui nous sauvera.

Commençons déjà à activer la dose de rappel pour tous les vaccinés.