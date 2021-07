Revue de presse : l’Italie s’offre la dolce vita

Et à la Une, la conclusion de l’Euro : victoire de l’Italie !

Victoire, oui, mais au bout de quel suspense !

C’est l’Avenir qui l’écrit en Une et en titre. La finale de l’Euro a tenu toutes ses promesses, 1-1, suivi des terribles tirs au but.

Alors allons-y pour les grandes exclamations, "mamma mia" lance Sudpresse. Mamma mia parce que l’Italie remporte la finale, mais surtout parce que c’est le 34e match d’affilié sans défaite pour la Squadra Azzura.

"E viva italia" répond la Dernière Heure qui a deux adjectifs pour qualifier le football italien : "caractère et talent".

Vraiment ajoute le quotidien, la Squadra n’a pas volé son titre : "la vita e bella".

C’est la Une du Soir qui juge la séance de tirs au but "électrisante".

Et qui en commentaire des pages sportives salue surtout le retour en grâce du jeu de possession et de la prise de risque. Fini la realpolitik et l’attentisme. Tant mieux pour les amateurs.