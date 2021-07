Revue de presse : L’Europe rougit, mais pas de plaisir

On déplie la presse et ce matin, on déplie aussi les cartes. La première, c’est une carte d’Europe et pas de chance, elle est presque toute rouge !

D’autant plus, que certains doivent obtenir un test pour être en droit d’atteindre leur destination. Et la nervosité gagne dès lors les centres de testing.

"Ah" écrit le Laatste Nieuws en un soupir, plus de vacances, c’est plus de problèmes.

Là-bas, lors de l’Euro, on y a vu des rassemblements massifs les soirs de match de foot. Il y eut un jour de la liberté qui a fait craindre aux spécialistes que le taux de contamination ne reparte en flèche, pourtant, près de deux semaines plus tard, le taux d’infection continue leur baisse régulière. C’est en effet assez intéressant à observer pour le futur de l’épidémie, ici chez nous.

L’autre carte déployée dans la presse, c’est la fameuse carte des zones inondables.

Elle se trouve au centre des débats avec principalement deux interrogations : a-t-elle seulement été utilisée par les communes et les bourgmestres ?

Est-elle encore à jour, cette carte ?

Ici aussi, une carte et trois couleurs : rouge, orange et jaune pour classer l’aléa de l’inondation du plus risqué au plus sûr. Il en va de la logique. Le permis de bâtir en zone rouge est plus que fortement déconseillé à défaut d’être formellement interdit.

D’abord, identifie le Soir, il y a les inévitables lacunes.

Zone rouge dans lesquels la commune a œuvré pour supprimer le risque.

Zone jaune que les cartographes n’ont pas identifiée à risque mais que l’on sait pourtant bien souvent envahie par l’eau.

La carte devra être corrigée, c’est une évidence.

Mais au-delà, il faut observer plus que les seuls cours d’eau, écrit le Soir.

Au-delà des rivières qui débordent, les inondations actuelles sont aussi le fruit de l’urbanisation galopante.

En transformant les prairies en parcelles.

En modifiant les prés pour en faire des unités de logement, le barrage naturel est supprimé et l’eau est renvoyée vers le bas des vallées sans plus d’obstacle naturel.

Ouvrir une carte, c’est déjà voyager, dit-on, ce matin, les cartes que l’on consulte ne nous éloigne pas tellement de notre point de départ.