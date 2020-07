Revue de presse : "L’espionnage chinois est une des plus grosses menaces pour la Belgique"

Ce matin à la Une on parle de la sécurité du pays. La sûreté de l’État a publié un rapport où on apprend que l’espionnage chinois est l’une des 3 plus grosses menaces qui pèsent sur le Belgique.

L’espionnage technologique pour être plus précis, c’est ce que rapporte la Libre.

Le quotidien explique que la sûreté de l’État se focalise sur les étudiants chinois qui étudient en Belgique, pas tous, mais un petit groupe.

La Libre les présente comme des étudiants militaires, ils seraient plusieurs dizaines, ces jeunes chinois proviendraient d’universités dirigées par l’armée populaire de Chine.

Mais pourquoi surveiller ces jeunes qui viennent étudier chez nous ?

Parce que nos universités sont de véritables mines d’or estime la sûreté de l’État. On y développe de nouvelles technologies, on y apprend de nouvelles compétences et c’est justement ça que volent les Chinois.

Comme l’écrit la DH, ces jeunes militaires rentrent au pays avec toutes les connaissances acquises ici.

Ils les mettent à disposition de leur armée qui les développe. Et résultat, c’est la Chine qui finit par vendre des licences et forcément toucher les revenus liés à la vente de ces licences et donc, in fine s’imposer sur le marché mondial. Nos universités sont ainsi privées d’un revenu substantiel conclu le quotidien.