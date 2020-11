Revue de presse : "l’ère Trump est loin d’être terminée"

Une exigence en Une de plusieurs journaux : "Count every vote", "comptez chaque vote".

Le clan Trump s’englue dans les mensonges écrit plus loin le Soir.

De l’Echo en passant par le Soir et le Belang Van Limburg, les photos d’Américains et d’Américaines calicot en main avec ce slogan font la Une de plusieurs journaux.

Même perdant, Donald Trump peut-être plus dangereux encore constate Ruben Mooiman dans l’édito du Standaard.

Dans l’édito du Het Belang Van Limburg, on parle de l’élection de la haine.

Si la pression est trop forte, des octogénaires en pleine forme risquent de ne pas avoir la chance de survivre au Covid. On n’en est pas là. Le médecin souligne la meilleure préparation dans les maisons de repos pour cette deuxième vague mais il est préoccupé.

On reste tributaire de la situation dans les hôpitaux.

On espère un vaccin pour le printemps. Il faudra démontrer qu’il est efficace, safe, puis il faudra le produire, le distribuer. Dans le meilleur des scénarios, on va être obligés de vivre avec cette épidémie pendant une bonne partie de 2021.

La crise Covid, si on en sort avant fin 2021, ce sera très bien.

A l’étranger, le président français s’est confié aux médias et il parle terrorisme. Macron veut renforcer nos frontières, titre Le Figaro.

Face à la menace terroriste, Emmanuel Macron passe aux actes. Il veut doubler les forces de sécurité déployées aux frontières. Il souhaite aussi refonder "en profondeur" l’espace Schengen.

Objectif : mieux contrôler l’immigration clandestine et les réseaux de trafiquants, "qui, de plus en plus souvent, sont liés aux réseaux terroristes" selon lui.