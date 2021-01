Revue de presse : l'affaire Nethys au devant de la scène

© Tous droits réservés

En titre et en Une, Le Soir rappelle les 7 pêchés de Stéphane Moreau. 7 pêchés qui expliquent cette descente aux enfers écrit le quotidien qui affirme que le monde politique s'est tu pendant des années. La vérité ici réclamée, cela fait des années qu'elle est demandée, réclamée, exigée. Qu'il faille la Justice pour briser cette Omerta est une chose. Mais qu'aujourd'hui, le silence règne toujours en est une autre. Comment le PS, le MR et le cdH ont-ils pu si mal gérer leur rôle d'actionnaire et leur fonction de controleur si l'argent public était si bien investi et les règles de gouvernance si bien respectées ? Personne n'a mandaté ceux-là pour qu'ils deviennent proches du pouvoir managérial et s’y brûlent les ailes, l'esprit critique et le sens des responsabilités. Là-dessus, dit le Soir, on attend encore les explications.