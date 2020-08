Revue de presse : l’affaire Chovanec s’embrase, embarrasse et ébranle

Aujourd'hui, conclut le Soir, ce n'est pas uniquement la famille de Jozef Chovanec qui demande des comptes, qui exige que la clarté soit faite, les responsabilités établies et les sanctions prises.

Il est inexplicable, inacceptable qu'aucune sanction n'ait été prise contre les policiers filmés en flagrant délit : de maltraitance, de sadisme et d'atteinte aux valeurs démocratique.

D'abord, constate le quotidien, comment expliquer le fait qu'il ait fallu deux ans et demi pour envisager une reconstruction ?

Il y a là de lourdes questions qui risquent d'en embarrasser plus d'un.

Pour le Soir, cette affaire n'a visiblement pas fini d'empoisonner le monde judiciaire et politique.

Je ne me souviens de rien du drame qui a attiré l'attention la semaine dernière.

Le N-VA Jan Jambon répond non.

Paris devient zone interdite et en cas de voyage, les contrôles seront renforcés.

La capitale française est passée en zone rouge aux yeux des Belges. Et ça ça fait encore les manchettes de pas mal de quotidiens. Paris, l’Hérault, les Alpes Maritimes, c’est rouge, dit la Capitale .

Les voyages en sont d’autant plus compliqués

Et puis, chez nous, il y a cette mauvaise humeur qui gronde dans la société civile.

"Il faut revoir totalement la gestion de la crise" déclare un groupe de citoyen. Ce groupe demande la mise sur pied, en urgence, de nouveaux groupes de travail.

Pour proposer des mesures efficaces mais surtout proportionnées aux problèmes de la société.

Bref, des règles avec des effets collatéraux moins néfastes et ce n'est pas juste deux trois farfelus qui ont signé ce texte.

Dans ce groupe de citoyen, il y a là des médecins, dont des virologues, des juristes, des enseignants, des directeurs d’écoles et des profs d'unifs.

Côté entreprise, le message est encore plus cash.

A la Une du Laatste Nieuws, ce matin, 6 entrepreneurs exigent que Marc Van Ranst se taise.

Le virologue flamand serait selon eux en train de causer des dommages économiques et sociaux inutiles à cause de déclarations simplistes et imprudentes. Réponse de l'intéressé, il ferait mieux de poursuivre le virus que de s'attaquer à moi.

Ce n'est pas la fièvre, mais ça chauffe quand même.