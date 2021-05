Revue de presse : Jürgen assez armé pour "mener une petite guerre"

Des semaines de 60 – 70 heures voire pour certains de 80. Ce sont les plus jeunes médecins qui sont le plus touchés par ce phénomène.

© Tous droits réservés

L’Echo lui relaie l’inquiétude du moment autour des cryptomonnaies.

Les devises virtuelles ont vu leur cours plonger hier. Exemple, le Bitcoin qui depuis son sommet historique enregistré le mois dernier, a vu sa valeur totale diminuer de plusieurs centaines de milliards de dollars, ce n’est pas une réelle nouveauté, écrit l’Echo en édito.

Depuis leur création, les monnaies virtuelles se caractérisent par une extrême volatilité et ce n’est d’ailleurs pas non plus le premier " bitkrach ". La différence, cette fois-ci, c’est que les banques centrales semblent vouloir serrer la vis. En même temps, la Chine et la BCE ont émis des avertissements à propos des cryptomonnaies, note le quotidien.

" Bah ", soupire le Tijd, de son côté, la cryptomonnaie, ça n’est pas une monnaie. Ça n’est pas un investissement stable, non plus. Ni un investissement sûr, d’ailleurs. Ni même un investissement, tiens. C’est juste un jouet spéculatif, un casino virtuel où s’amusent quelques happy few. Tant que cela en reste là. Inutile de le réguler, mais attention, si les crypto-bulles deviennent trop larges, au point de menacer l’équilibre du reste de la finance, là, il faut intervenir. Agir, conclut le Tijd, avant de se faire " cryptomal ".