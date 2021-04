Revue de presse : jouer la carte communautaire pour battre le covid ?

La presse parle de cette idée lancée par Jan Jambon ce week-end : et si la Flandre assouplissait plus vite que les autres ?

© Tous droits réservés

Franchement, si ça marche, on serait bête, nous les Belges, champion en la matière, de ne pas le tenter. Pourtant, le Morgen n’y croit pas et il l’écrit ce matin. Il suffit d’y réfléchir un instant pour comprendre que le plan Jambon n’est pas réaliste.

Sur le constat, le quotidien l’écrit. Il n’y a pas grand-chose à contester. C’est vrai, la vaccination va moins vite au sud qu’au nord. On peut chercher 1000 raisons à cela, comme notre tendance à regarder plus directement vers la France, la défiance par rapport au vaccin etc…

Le Morgen refuse d’essayer d’identifier une raison plutôt qu’une autre "laissons cela aux nombreuses thèses de doctorat qui seront rédigées sur le sujet."

Il y a par contre une chose qu’il est possible aujourd’hui de constater. C’est que le plan Jambon, l’assouplissement du nord, tout seul cela ne fonctionnera pas. Bien entendu, pour ceux qui l’entendent, au Nord, c’est séduisant. Si l’on vous promet, une ouverture plus rapide, forcément, ça donne envie ! Exemple pour la mise en œuvre : l’Horeca flamand ouvrirait demain matin, mais qui ira s’attabler pour commander un repas ? Uniquement les Flamands ? Les Flamands de Flandre, alors. Pas ceux de Bruxelles, eux sont encore trop à risque, pas ceux installés en Wallonie, non plus.

Sûrement pas un francophone et tiens, si le francophone, s’assied, et qu’il commande en flamand, comment savoir qu’il est francophone, en vrai. Il faudrait demander l’adresse de chaque client et vérifier de quel côté de la frontière linguistique il habite.

Non, le plan n’est pas très réaliste, mais surtout, conclut le Morgen, ce qu’y est certain, c’est qu’opposer une communauté cela n’aidera pas.