Revue de presse : "Jean-Marc Nollet a de la chance de ne pas être un ado anversois de 14 ans "

Et à la Une de vos journaux, ce constat, cette fois, ça y est : les citoyens n’en peuvent plus.

" Niet meer houden ", "ils ne tiennent plus". Titre accompagné de ces images, à la Une du Nieuwsblad.

Le Parc Saint Donat, à Leuven, noir de monde, hier après-midi. La Place Saint-Pierre, à Gand, théâtre d’une véritable fête en plein air.

Avec musique et boisson, plus de 1000 personnes se sont réunies, dénombre le quotidien.

Le Laatste Nieuws pointe surtout les étudiants parmi les participants.

Mais à voir les images, on peut deviner que certains avaient passé l’âge d’être aux études. Dans les 3 cas, la police est intervenue pour faire fermer le Parc, à Leuven et pour mettre un terme aux fêtes de Gand et du Bois de la Cambre.

N’empêche, la presse se remplit de ces images et de ces preuves que pour bons nombres, le maintien des règles devient de plus en plus difficile.

Même Jean-Marc Nollet, ajoute la presse, même le Coprésident d’Ecolo reconnaît ne pas respecter la bulle.