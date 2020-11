Revue de presse : J-42 avant un "Noël-eke"

Et vos journaux, ce matin, hésitent sur le sujet qui devrait ce matin faire la Une : rentrée scolaire ou noël ?

Il faut dire que c’est depuis mars que l’enseignement est perturbé. Alors ça se marque, la difficulté principale c’est qu’un écart de plus en plus grand est en train de se creuser entre les élèves d’une même année.

Les disparités se sont amplifiées avec le confinement et forcément, ce sont surtout ceux qui avaient déjà des difficultés qui en souffrent le plus.

© Tous droits réservés

La presse parle déjà de Noël. Les autorités sont en train de plancher sur un éventuel scénario de Noel. Oui, constate le Nieuwsblad :

ce serait une mini-fête, un " réveillon-eke ".

Pas une méga nouba avec tambour et trompette… Mais plutôt la possibilité d’élargir quelque peu le cercle familial aujourd’hui refermé.

Rien d’officiel encore, il s’agit de scénario à l’étude, prévient le quotidien.

Le Laatste Nieuws évoque lui la possibilité, par exemple de choisir une fête : Noël ou nouvel an.

Célébrer les deux serait véritablement dangereux. D’autant que traditionnellement, on côtoie sa famille à Noel. Et ses amis au Nouvel An. Cela fait 2 bulles distinctes qui risqueraient de s’entrechoquer.

Les scénarios sont à l’étude. Et il faudra surtout, reprend la presse, observer la progression des chiffres.

N’empêche, pour les fêtes, il y a à nouveau une lueur d’espoir…