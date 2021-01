Revue de presse : J-12 avant la fin de la présidence Trump

La presse consacre encore pas mal de pages ce matin aux États-Unis et à Donald Trump.

En tous les cas, son empire s’effondre et pire que tout, ironise le Standaard. Il ne peut même plus twitter.

Partir d’autant plus vite que la démocrate estime qu’il s’agit d’un personnage dangereux qui dispose toujours d’un haut pouvoir de nuisance.

Mais ce court délai ne rassure pas et de nombreuses voix réclament que l’homme s’efface maintenant.

Le Belang Van Limburg décompte les jours . Plus que 12 jours à avaler de travers. Plus que 12 jours exactement avant l’investiture de Joe Biden.

La Dernière Heure évoque la fin du président le plus fou.

QAnon, cette mouvance qui croit à une guerre secrète entre les Elites américaines et Donald Trump. Même si ce genre de théorie semble délirante, écrit le quotidien, il y aurait en Belgique quelques centaines voire quelques milliers d’adeptes.

Les complotistes ne sont pas seulement au Capitole, écrit le quotidien et à côté de l’article sur les mesures de sécurité qui existent dans les différents parlements de Belgique, l’Avenir surtout s’intéresse à un groupe bien particulier.

Question traditionnelle aussi pour la presse et chez nous ?

Une bonne nouvelle en Une de l’Echo. L’Europe relève le budget de la relance pour notre pays.

15% de plus dans l’enveloppe, ça donne 5 milliards 9, presque 6, pour les projets à financer via ces fonds européens et puis, c’est vendredi. Jour de Comité de Concertation. Le Laatste Nieuws anticipe déjà.

Ni assouplissement, ni renforcement des mesures. Les équipes travaillent sur un plan C au cas la variante britannique du virus arriverait en force chez nous.