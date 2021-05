Revue de presse : J-1 avant "une bouffée d’oxygène" pour l’Horeca

J – 1 : l’ouverture des terrasses, c’est demain et pour une bonne part de la presse, c’est le rendez-vous du jour !

La Une du Laatste Nieuws signale qu’il n’y aura pas de police des terrasses. "Nous comptons sur le sens des responsabilités de chacun" a dit le président de la Commission permanente de la Police locale.

"Autant donc, sur la responsabilité des clients que celles des restaurateurs."

Le Laatste Nieuws qui pour en savoir un peu plus sur ce qui nous attend demain s’est rendu dans un café de Vorselaar, en Campine, café, baptisé de Toekomst.

Le toekomst, le futur, c’est demain, bien entendu "et demain ?" dit la patronne. "Tant qu’il y aura de la bière et des snacks, tout ira bien. J’ai prévu 40% de stocks en plus". Mais attention lance-t-elle à ses clients du samedi : "pas question d’enfreindre les règles. Ceux qui se mettent à danser ou qui tenteront de rester pus longtemps," Peggie compte bien les rappeler à l’ordre. "Moi aussi je peux jouer au gendarme", prévient la patronne du Toekomst.