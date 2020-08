Revue de presse : "Inventer une manière de vivre avec le virus"

Ce CNS lâche du lest. Un peu de lest. Mais il maintient toujours la bulle de cinq, constate La Libre en une.

Bref. Il va nous falloir apprendre à vivre avec, titre Le Soir. Vivre avec le risque et donc avec le virus. Des experts vont être mandatés pour réinventer une façon de vivre avec le virus. Mode de vie attendu pour fin septembre, note Le Soir. L’idée est d’ailleurs développée dans son édito :

Après avoir beaucoup changé les règles. À force d’adapter très fréquemment ces mesures, il se dégage une impression de football panique continu. Mais ça fait cinq mois, depuis le début de la crise…

Alors, partir en quête d’un peu de normalité, De stabilité.

Apprendre à vivre avec. C’est ce que laisse entrevoir la Première ministre quand elle parle de "sortie de gestion de crise" pour passer à la "gestion des risques."

Et c’est là qu’intervient ce nouveau mode de vie. Il faut déterminer une manière de vivre en société, avec un équilibre entre le social, l’économique et le sanitaire, sans que ces règles ne changent toutes les deux semaines… Une fois pour vous imposer le shopping tout seul, une fois pour le limiter à trente minutes chrono, et cetera, et cetera.

Commentaire, encore du Standaard :

La bonne nouvelle, c’est qu’avec les mesures adoptées, nous devrions garder le contrôle de l’épidémie. La mauvaise nouvelle, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à un retour à la normale dans les mois qui viennent.

Et petite cerise sur tout cet ensemble, De Standaard constate encore ceci : ceux qui ont écouté de près hier, n’ont pas pu se débarrasser de l’impression que Sophie Wilmès s’attend toujours à être en poste fin du mois prochain. Comme si ce drôle de gouvernement pouvait/ devait par défaut se maintenir indéfiniment. Et durer éternellement. Ou en tout cas, au moins dix ans, jusqu’au 200e anniversaire du pays.

Un peu, conclut De Standaard, comme un spectacle qui continue tant qu’on le regarde.