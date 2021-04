Revue de presse : imposer des sanctions aux entreprises où il y a trop de burn-out, la solution pour diminuer les chiffres ?

C’est aujourd’hui la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, et le quotidien profite de l’occasion pour évoquer les risques psychosociaux qui menacent les travailleurs, thématique choisie par la CSC pour sensibiliser l’opinion publique.

En Une aussi de l’Avenir, le niveau de détresse psychique, lui a doublé, dit le quotidien.

Et les acteurs de terrain s’en inquiètent. Le gouvernement wallon est appelé à renforcer sa stratégie de prévention à ce niveau. Action d’autant plus nécessaire et cela, on va le voir comme une bonne nouvelle que le nombre de suicide lui n’augmente pas.

Autant agir tant que c’est possible et un moyen d’action proposé en Une du Standaard, en tout cas pour lutter contre le burn-out ce serait d’imposer aux entreprises des amendes.

Un mécanisme de sanction financière lorsque trop de travailleurs sont touchés par l’épuisement professionnel. Le syndicat chrétien qui soumet cette idée propose que l’on recense les entreprises où un risque aigu d’épuisement professionnel se présente. Et puis surtout, au départ de sa réflexion, le syndicat rappelle que pour les accidents du travail, préserver les travailleurs de l’épuisement est une obligation pour l’employeur.

Réponse fédérale ? Les autorités souhaitent travailler à des mécanismes positifs plutôt que punitifs. Bref, des sanctions quand il y a trop de burn-out, ça ne semble pas pour tout de suite.