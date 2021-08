Revue de presse : Gouden Nina virevolte aux JO

La presse, signalons-le au passage, devient du coup gourmande et voit déjà les Red Lions en hockey se profiler aussi pour la médaille. Encore deux victoires, et eux aussi seront médaillés.

Goud, et toutes les variations possibles : " Historisch Goud ", ou " Gouden Nina ", " Golden girl ". Etc., etc.…

Avec un seul mot pour résumer tous les titres : Goud. Or, titre la Gazet Van Antwerpen.

Vision claire, volonté politique, moyens financiers, savoir-faire et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail… Voici le résultat.

Depuis, Sport Vlaanderen a décidé de s’appuyer sur le talent de ses gymnastes et de financer les infrastructures nécessaires.

Une victoire, ça se fête. Mais surtout, écrit la libre en édito sportif, surtout, cela se construit. Et ce succès, estime le quotidien, ce succès illustre bien la nécessité d’investir dans des projets sportifs ciblés et ambitieux.

Les barres, ici asymétriques, la discipline dans laquelle la Belge vient d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du sport national.

Pionnière, Nina Derwael transforme les barres en or.

NINA en Or

Pour les mutualités libres, c’est une conséquence de l’épidémie de COVID. Désormais, les plus âgés préfèrent rester le plus longtemps possible chez eux.

Le nombre de résident a baissé de plus de 6% entre 2019 et 2020. Auparavant, ce chiffre n’arrêtait pas d’augmenter.

Du côté du cabinet de la Santé, en Flandre, on reconnaît que Coronalert fonctionne en deçà des attentes. Mais continuons de l’employer, plaide le cabinet. Notamment pour partager le résultat des tests.

Pages du quotidien flamand De Morgen. © Gopress

Des incendies frappent la Turquie, la Grèce et l’Italie. C’est une situation sans précédent, écrit ce matin De Morgen.

En Turquie, on dénombre déjà huit morts. Par endroits, il a été impossible d’évacuer par la route, et c’est par bateau que les touristes ont dû quitter Marmaris et Bodrum, des stations balnéaires menacées par les flammes.

L’Italie elle vit aussi au rythme de ces brasiers. Huit cents personnes, touristes et habitants mélangés, ont dû déguerpir face aux flammes. Pareil en Grèce où le nord du Péloponnèse a vu plusieurs villages évacués.

La température très élevée, parfois plus de quarante degrés, et un vent qui souffle fort et qui attise les flammes. Le mélange des deux provoque une vague de chaleur responsable de la vigueur de ces incendies.