Revue de presse : gare à la FOMO post-corona

La presse a des envies de vacances, de terrasse et ça se sent, c’est ce matin l’un des premiers sujets en Une, mais attention à ne pas surcharger.

L’assouplissement des mesures pousse en masse les Belges à réserver leurs vacances, dit le quotidien. Et même si dans les agences on est encore loin des chiffres d’avant le covid, la reprise se fait sentir.

© Tous droits réservés

Un président qui voyage, c’est Joe Biden. Il est à la Une du Soir, notamment qui lance ce titre :

"Les Etats Unis veulent reconquérir l’Europe. L’Amérique repart à la conquête de l’Ouest."

Première étape du périple, le Royaume Unie et le G7 et puis, il enchaînera les sommets, avec la semaine prochaine, et ce sera chez nous en Belgique, le passage de Biden à l’OTAN, et auprès de l’Union Européenne, pour terminer par une rencontre avec Vladimir Poutine, ça se sera en Suisse.

Ce qui intéresse aussi la presse, c’est le fil narratif de cette visite. Une croisade contre la récession démocratique. Comprenez que tout l’objectif de cette semaine, c’est d’arriver face à Poutine avec "le vent dans le dos", écrit le Soir.

Dans le Washington Post, le président s’est fendu d’un éditorial. Ce voyage consiste à réaliser le nouvel engagement de l’Amérique envers ses alliées et à démontrer que les démocraties peuvent relever les défis de cette nouvelle ère.