Revue de presse : Faut-il rendre le port du masque obligatoire ?

" Des bulles et encore des bulles ! " écrit le Soir. Rappelez-vous le week-end dernier ils étaient nombreux à Hasselt, Anderlecht et surtout Ixelles à les faire péter les bulles,

Pour la Libre Belgique ils étaient même tous prêts à s’écrier " libérés, délivrés "

Mais non le coronavirus n’est pas encore derrière nous, demandez à Novak Djokovic il en sait quelque chose.

Alors sommes-nous libérés ? Oui, en partie en tout cas. Mais nous ne sommes pas pour autant délivrés du virus qui fait encore des ravages, notamment en Amérique.

Mais il ne faut pas aller aussi loin pour s’inquiéter d’un retour de ce Covid 19.

Quand on voit l’Allemagne qui reconfine, Pour Béatrice Delvaux ça vaut tous les PV et tous les gendarmes du monde.

Et pourtant aujourd’hui les scientifiques crient de plus en plus dans le désert remarque le Standaard.