Revue de presse : faut-il en finir avec la justice du jury populaire ?

Dans la presse ce matin, des questions et des interrogations à propos de la justice et bien sûr du coronavirus.

© Tous droits réservés

La Une du Soir relaie cette carte blanche du Procureur fédérale, Frédéric Van Leeuw. Carte blanche également publiée en néerlandais dans le Standaard. Le Procureur fédéral en appelle à la fin du Jury Populaire.

La fin du jury populaire, ce serait, faire un pas vers une justice plus moderne et humaine.

Les arguments employés sont nombreux.

A commencer par la lourdeur d'un procès d'assise, il faut se plonger dans des dossiers souvent sordides où tout est expliqué dans les moindres détails.

Plus le procès est long, plus grand est le risque que les jurés commettent des erreurs. Sans oublier les éventuelles pressions. La connaissance juridique, technique qui est requise. Bref, pour le procureur, une justice plus efficace passe par la suppression du jury.

La Chambre doit examiner, cette semaine, un texte déposé par la N-VA et qui propose de soustraire les attentats terroristes de la cour d'assise.