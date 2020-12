Revue de presse : faut-il durcir le ton ?

La presse pointe les victimes silencieuses du covid : les jeunes et les aînés, tout en se demandant s'il ne faut pas désormais punir plus sévèrement ceux qui ne respectent pas les règles ?

Problème, pourtant, soulevé par l’Avenir. Cela fait trop longtemps, dit le quotidien, que la privation de contact nous affecte.

Les aînés, comme les jeunes sont les victimes les plus silencieuses de cette épidémie.

Les lockdown party sont l’expression la plus spectaculaire de ce ras-le-bol, Au quotidien, pourtant, les je-m-en-fichisite sont de plus en plus nombreux et ce que souligne une autre enquête publiée dans l’Avenir cette fois : c’est que la crise marque profondément les jeunes. En les plongeant à la fois dans la solitude et l’anxiété.