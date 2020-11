Revue de presse : faudra-t-il vacciner en priorité les plus âgés ?

Dans la presse - ça faisait longtemps -, on parle un peu de tout : foot, vaccins et taxe carbone.

Le Soir brosse largement les pistes de réponses : la fatigue corona, le nouveau gouvernement et surtout sa très lente formation, la stratégie de testing hésitante, des experts équivoques.

Bref, il y a là une décision à prendre. Elle relève d’un choix sanitaire et politique. Et le Laatste Nieuws l’écrit, ce ne sera pas simple à décider.

On peut vacciner les plus âgés en premier ou alors, choisir de vacciner ceux qui propagent le virus en direction des plus âgés. Couper, en somme la diffusion du virus en l’empêchant d’infecter les citoyens les plus mobiles…

Avec ce constat de la Libre, la taxe carbone met le gouvernement, la Vivaldi, à l’épreuve.

C’est Ecolo qui a relancé, mardi, l’idée d’une fiscalité plus verte. La ministre de l’environnement a fait savoir qu’elle allait soumettre des propositions aux ministres des finances.

Réponse d’un partenaire de gouvernement, le MR.

Nous prônons, nous, une fiscalité plus juste… Alors, plus juste ou plus verte ?

Est-ce la nouvelle épine dans le pied du gouvernement ?

Est-ce d’ailleurs une épine ? Le gouvernement, dans son programme a fixé sa volonté d’une réforme de l’impôt. A la fois "plus juste et plus équitable".

Gouverner en Belgique, ça revient à un travail d’équilibriste, écrit la Libre. Alors, s’il faut le faire, à cloche pied à cause d’une épine. Attention, note le quotidien, cela peut. Cela risque de faire des dégâts.