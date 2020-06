Revue de presse : Était-ce le dernier CNS ?

La revue de presse de Nicolas Vanderschrick : il nous restait un peu de CNS en magasin, alors on vous le sert avec vos journaux…

C’est peut-être enfantin. Mais après tous ces mois à avoir été materné, encadré. A avoir vécu aux rythmes des interdits puis des lentes autorisations. On a un peu, admet le Soir, comme la peur du vide.

Marius Gilbert, s’il part en vacances, ce n’est pas trop loin, on espère ?

15, 50, 2 et 400 vous est ainsi livré par la presse comme le tiercé gagnant.

Les experts et les politiques se sont accordés pour faire sauter les bulles, bien sûr avec modération, bien sûr dans le respect des chiffres de l’été.

Comment sera organisée la Belgique ces vacances ? Ce serait bien qu’on nous fasse un petit topo, non ? Sur la gestion de la maison Belgique en mode été – version Corona.

L’Echo d’ailleurs réfléchit au-delà de l’été… Tiens que sera l’après COVID ? Comment le penser dès aujourd’hui ?

Comment ? En envisageant les scénarios les plus farfelus et en voyant nos réactions…

Imaginez, cœur de l’été, un retour d’épidémie fulgurant.

Que fait-on ? Suspension des vacances. Semaine de travail de 6 jours pour éviter d’aggraver l’impact économique.

Imaginez, les seniors, confiné de force et sur la durée ? Les +65 se retrouveraient frappé d’une assignation à résidence sans billet de sortie.

Ce jeu mental, car c’est bien ainsi que le présente le quotidien, cet exercice intellectuel n’a pas pour but de jouer à se faire peur… Non, l’idée est plutôt de nous confronter aux hypothèses les plus extrêmes pour voir ensuite les réactions qui en sortent.