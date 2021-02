Revue de presse : est-ce vraiment le moment de relâcher la pression ?

Ce vendredi, il y a un comité de concertation. Le sort des coiffeurs, tatoueurs et esthéticiennes sera au menu du jour. La presse est unanime, ils peuvent espérer une bonne nouvelle.

Elle aura lieu au plus tôt le 13 février dit l’Avenir juste avant la fête des amoureux donc.

Sauf coup de théâtre, les coiffeuses, coiffeurs et le personnel des métiers de contact auront deux bonnes raisons de fêter la Saint-Valentin.

La presse reste prudente, rien n’est fait. Certes, il y a une unanimité politique pour rouvrir. Mais le doute persiste, en cause : deux rapports d’experts.

Comme l’écrit le Soir, le premier est assez modéré. Il émane du commissariat corona. Lui, il ne s’oppose pas à cette ouverture dit le Soir, mais à condition d’imposer un protocole sanitaire sévère.

Le deuxième rapport est beaucoup plus négatif. C’est celui du groupe d’expert dont font partie Erika Vlieghe et Marc Van Ranst. Pour eux c’est " niet ", les contaminations restent trop élevées et les variants menacent.

Et le Morgen est d’accord, dans son édito, le journal ne comprend pas.

Il ne comprend cette envie du monde politique de relâcher la pression.

Les nouvelles infections et hospitalisations quotidiennes restent au-delà des seuils fixés par ce même monde politique.

Comme l’écrit le quotidien : le comité de concertation a établi des seuils à atteindre et nous n’y sommes pas.

Alors pourquoi ? Pourquoi rouvrir ?

Le quotidien a le sentiment que le monde politique agit sous pression.

Les courbes tardent à s’aplanir et le besoin social est grand.

Du coup, il s’apprête à prendre une décision que ne repose sur aucune donnée scientifique écrite le journal.