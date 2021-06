Revue de presse : enthousiasme modéré à l’approche de l’Euro

Difficile d’imaginer plus sordide et plus glaçant que les faits que vous venez d’énoncer.

A ce sujet, dans le Monde, hier, un magistrat revenait sur ce besoin toujours plus grand du public à voir le droit pénal apporté les réponses que la société ne parvient pas à fournir. Notre identification émotionnelle à la victime nous pousse dans les bras du populisme pénal et la condamnation du coupable s’alourdit à mesure que la souffrance de la victime nous paraît imméritée.

Les problèmes listés par le Standaard : le signalement encore trop faible des faits de viol. 3000 faits. 200 viols collectifs ? Ce n’est qu’une fraction de la réalité, dit le Standaard.

Et si le travail des autorités publiques doit bien sûr se porter sur la prévention, sur l’éducation, l’effort le plus difficile, la mission la plus lourde, elle porte une fois encore sur les épaules des victimes qui doivent ravaler leur honte et témoigner de l’agression.

Eliminons au moins la peur de cette étape, conclut le Standaard. Ce serait déjà une évolution.