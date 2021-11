Revue de presse : des sans-papiers désabusés

Ce matin dans la revue de presse, La Libre Belgique pose cette question : pourquoi les sans-papiers ne parviennent plus à ébranler la Vivaldi ?

Sammy Mahdi, lui, persiste et signe : il n’y aura aucun traitement de faveur et il n’en a jamais été question.

Pour les représentants, il y aurait eu un accord oral avec le secrétaire d’Etat et le directeur général de l’Office des Etrangers autour d’une série d’engagements.

Les représentants des grévistes de la faim dénoncent une trahison de la part du secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi.

Quelques semaines plus tard, l’office des étrangers a rendu ses premières décisions et la très grande majorité sont négatives.

Le Soir a fait le calcul de la facture et elle est salée : tous ces contrats dépassent les 10 millions d’euros.

L’avis est attendu fin novembre, et sur base de cet avis, la Belgique prendra ensuite sa décision. Si oui ou non elle recommande le vaccin, ça sera probablement en décembre.

Et qu’en est-il chez nous s’interroge la DH ?

6,4%, c’est le nombre d’enseignants d’origine étrangère en Flandre, affiché en Une du Morgen.

Dans les classes, seul un prof sur vingt est né avec une autre nationalité ou de parents étrangers.

Pour De Morgen, cela montre un véritable problème de diversité : le corps enseignant est encore loin d’être le reflet de la société.

En Flandre, près d’un flamand sur quatre est d’origine étrangère.

Or selon des études américaines, les minorités qui ont des modèles à l’école ont un taux d’abandon scolaire plus faible et de meilleurs résultats.