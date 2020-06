Revue de presse : Des regrets, mais pas d’excuses

Il y évoque tout d’abord la relation entre les deux pays, la coopération et l’amitié qui les lient. Mais rapidement, le Roi en vient au cœur de son message, les regrets. Le souverain dit parler en toute vérité, il reconnaît que des actes de violence et de cruauté ont été commis sous Léopold 2, mais aussi après.

Philippe présente donc des regrets au Congo pour les actes commis avant et pendant la période coloniale. Ces regrets font en fait partie d’une lettre publiée par tous les journaux ce matin.

Avec chaque fois ces quelques mots : "Je tiens à exprimer mes plus profonds regrets"

Pour le Soir, c’est historique, le message est fort dit le quotidien, inédit. Jamais un Roi régnant belge n’avait reconnu et regretté les actes commis au Congo. Il aura fallu du temps précise le Soir, mais 60 ans, aux yeux de l’histoire ce n’est rien.

Quoi qu’il en soit, cette lettre risque de faire date dans les livres d’histoire.

C’est l’avis de Sud presse, pourquoi ? Car c’est une première.

Comme le précise le Soir, Philippe assume le premier la responsabilité de sa famille. Il prend les devants, lui l’héritier de Léopold II.

Jusqu’ici, aucun roi belge en activité n’a fait cette démarche, le roi Philippe se mouille comme le dit Sud presse, qui qualifie cette lettre de sortie courageuse. Le Morgen lui salue l’initiative du Roi, car il s’exprime en son nom.

Cette lettre, c’était sa volonté, une initiative personnelle.

Pour le Standaard, cette lettre est un signal fort. Certes, les Congolais attendaient sûrement plus du roi et de la Belgique, mais cette lettre montre un changement et surtout, elle démontre que Philippe refuse la discrimination.

Il réaffirme les valeurs de son pays en formulant ces regrets.