Revue de presse : des mesures sévères en Flandre, mais seulement à partir de vendredi

Le pic de mars est dépassé, c’est la Une du Soir qui le constate.

Avec 689 admissions ce mardi, le record, sombre record de mars dernier est battu.

Constat, alors, de Sudpresse : la Belgique est le pire élève de l’Europe. Le pays le plus contaminé du continent, suivant le classement du Centre Européen de Prévention et de contrôle des maladies. En somme la maison brûle, et alors ? Que fait-on ? On appelle les pompiers ?

En fait non et le Standaard le regrette en titre.

La maison est en feu, mais les pompiers n’arriveront pas avant vendredi soir.

C’est comme cela, en tout cas, que le quotidien résume les mesures prises hier en Flandre. Jan Jambon, dimanche dernier, s’amusait à dire que la Flandre n’était pas en feu et qu’il n’était donc pas nécessaire d’éteindre un incendie qui n’est pas là.

Le brasier, cette fois est là et les mesures aussi.