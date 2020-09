Revue de presse : des "méga bulles" dans les stades de foot dès dimanche

Comment le monde du football a-t-il obtenu la réouverture des stades ?

C’est la question posée en Une du quotidien Le Soir. La 5e journée du championnat sonnera ce week-end la réouverture des stades.

La Proleague entend respecter à la lettre les obligations sanitaires, mais elle espère aussi augmenter au maximum le nombre de supporter dans les stades.

Petit retour en arrière, dans cet article, le 15 mai dernier, assemblée générale de la Proleague, le foot belge doit se résigner, le Covid a eu raison de la saison 2019-2020.

Le responsable COVID de la Proleague s’attaque alors au problème principal du moment.

"Comment envisager la réouverture progressive des stades pour la reprise de septembre." Il faudra l’assistance de la Commission médicale de l’Union belge, l’assistance aussi de virologues et l’appui de quelques hommes politiques.

Au final il faudra aussi et surtout cette idée que le Soir et l’Avenir explique : au sein des stades, on divise le public en méga bulle de maximum 400 spectateurs. On crée des évènements au cœur de l’événement. Et c’est ce qui donne ce chiffre à la Une de l’Avenir.

A Anderlecht, 6340 supporters pourront assister dimanche au match. C’est le maximum autorisé pour l’instant explique l’Avenir.