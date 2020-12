Revue de presse : des drones le soir de Noël ?

A la Une de la presse, les drones de la police et l’inquiétude des étudiants face à la perspective des examens en présentiel.

Drones de la police, une atteinte à la vie privée ?

© Tous droits réservés Les drones de la police sont en une de toute la presse flamande après que la zone de police dans le Limbourg s’est équipée de drones avec des caméras thermiques. Drones que l’on devrait voir dans le ciel flamand la nuit de Noël. Leur job sera de vérifier si les mesures sanitaires sont bien respectées. La police déploie l’artillerie lourde analyse le Nieuwsblad. Et ces mesures de plus en plus fortes ne plaisent pas au quotidien. Des mesures qui posent question ajoute le Standaard. On flirte là entre le respect de la vie privée et la sécurité publique. Le journal rappelle que les drones ne peuvent être utilisés que pour les inspections dans les espaces publics. Une maison ou un jardin privé : pas un espace public. Alors qu’en est-il de la légalité de cette mesure ? L’organe de contrôle des informations policières a ouvert une enquête pour tenter de répondre à cette question.

Un flirt avec la légalité ?

© Het Belang van Limburg Le patron de l’organe de contrôle lui-même s’interroge : "La police ne veut pas traquer les fêtes privées, mais si elle tombe sur 35 personnes dans un jardin va-t-elle fermer les yeux ?" Pour l’organe on flirte avec la légalité et pour Johan Vande Lanotte on flirte avec des pratiques dignes d’un état policier. L’ancien ministre veut que l’utilisation de ces drones soit strictement encadrée. Mais l’avocat spécialisé en protection de la vie privée Matthias Dobbelaere-Welvaert n’est pas de cet avis : "c’est digne de la Chine" dit-il dans Het Belang van Limburg. Pour lui, on va trop loin et cette façon de traquer est une atteinte à la vie privée. De son côté la ministre de l’intérieur Annelies Verlinden se veut rassurante. Le Standaard reprend ses propos : Les drones respecteront le cadre légal. La ministre a trouvé du soutien auprès de son collègue à la justice Vincent Van Quickenborn mais elle n’a pas convaincu le chef de la N-VA à la chambre, Peter De Roover. Pour lui, cette mesure est le meilleur moyen de se mettre la population à dos.

Examens en présentiel : l’inquiétude des étudiants

© L'Avenir Coté francophone, ce sont les étudiants qui s’inquiètent des examens en présentiel. L’idée de se retrouver en amphi les effraye : à l’Uliege, 8 étudiants sur 10 ont peur de se présenter à leur examen nous dit SudPresse. Le quotidien se base sur un sondage de la Fédération des étudiants auquel 30% de l’université a répondu. La majorité est très claire : les examens, ça serait mieux à la maison. L’université a réagi et le recteur demande à ses professeurs d’envisager le distanciel quand c’est possible. Et il n’y a pas que les étudiants qui sont inquiets, l’ancien urgentiste du CHU de Liège, Philippe Bodson redoute le pire. Les examens en présentiel, c’est la garantie d’une 3e vague dit-il dans L’Avenir. Pour lui, le problème ce n’est pas l’amphi et l’examen en lui-même mais ce qui se passe avant et après : les étudiants qui s’entassent dans les couloirs ou qui se retrouvent après pour boire un verre dans leur kot. Toujours selon L’Avenir, ce problème de présentiel concerne surtout Liège et Louvain-la-Neuve. A Mons ou Bruxelles, 90 à 95% des examens se feront à distance et les étudiants ne s’en plaignent pas.

Un job étudiant sur 3 en moins

© Le Soir Des étudiants qui eux aussi sont victimes des conséquences économiques de la crise. C’est ce qu’on apprend dans Le Soir. 125.000 jobs étudiants ont disparu, en moyenne c’est un job sur trois en moins. Cette année, 90.000 jeunes se sont retrouvés sur le carreau. Les deux secteurs les plus concernés sont les services administratifs et l’horeca. Tout cela est évidemment lié à l’arrêt ou au ralentissement de ces activités. Plusieurs secteurs ont par contre eu besoin de renfort, c’est le cas dans les soins de santé et des services sociaux mais aussi des secteurs agricoles et horticoles. Deux secteurs qui n’ont pas pu faire appel aux habituels travailleurs saisonniers étrangers.

