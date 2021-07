Revue de presse : des conditions pour voyager, mais qui va vérifier ?

© Tous droits réservés

Dans la presse, on se pose beaucoup de questions sur les départs en vacances.

Notamment sur le fameux certificat numérique covid européen, un QR code qui doit prouver que vous remplissez les conditions pour voyager.

Avec ce constat dans Le Soir : "La Belgique n’est pas prête à l’utiliser", en tout cas, pas à partir d’aujourd’hui, comme prévu.

De Morgen se pose aussi des questions sur cet été particulier, alors que l’aéroport de Bruxelles attend près de 40.000 passagers aujourd’hui, la porte-parole de Brussels Airlines s’inquiète de procédures de vérification stressantes pour les compagnies aériennes et surtout pour les passagers.

Et de toute façon, même si vous vous munissez de tous les documents nécessaires, pas sûr qu’ils soient vérifiés. C’est ce qu’avance Het Laatste Nieuws à Zaventem, interdiction de vérifier les données personnelles des voyageurs et puis, ça prend trop de temps précisent les directions de TUI et de Brussels Airlines.