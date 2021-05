Revue de presse : des assouplissements souhaités par tous au menu du Codeco

Ni une, ni deux, la presse lui a trouvé un nom et l’a baptisé, ce sera le Codeco de la liberté (tadam). C ’est la Une de la Dernière Heure, qui entoure un joli minois couvert d’un masque de quelques bulles dans lesquelles on peut lire tous les assouplissements attendus : la bulle élargie, les grands évènements, l’Horeca et même oui, même celui-là est attendu : le retour au bureau.

Le Soir en fait sa Une : un coronapass pourrait être exigé dès l’été en Belgique.

Un coronapass comme la greencard qui permettra de voyager en Europe.

A lire ce titre, on comprend donc que la Belgique pourrait récupérer le document européen et le rendre obligatoire pour certains événements de masse.

L’édito, très logiquement, plaide donc pour qu’il soit établi au plus vite, ce coronapass.

"Un coronapass et que ça saute" lance le Soir.

Nous sommes le 11 mai, la réunion des Européens, c’est le 25 et l’été c’est tout proche.

Dans cette Union Européenne où chaque projet prend un temps fou à se concrétiser, il est question de mettre au point pour l’été ce pass. Ce sésame pour la liberté.

En somme, il faut :

– Fixer les conditions d’octroi (qui reçoit le pass, qui ne l’a pas)

– Trancher le prix du test (et s’il est gratuit, savoir qui paye)

– Résoudre le cas du vacciné au Spoutnik (pour rappel, oui, c’est un vaccin, mais non il n’est pas reconnu par l’union)

– Organiser la circulation des données et mettre tout cela en forme.

Excusez du peu, mais pour une fois, la pression n’est pas énorme, elle est littéralement gigantesque. Un échec, ici, serait aussi catastrophique qu’inacceptable.

Du reste, et il ne faudrait pas l’oublier non plus. D’ici à ce que le pass existe, chacun des États membres a tout intérêt à continuer à mettre la gomme sur la vaccination. Parce que, pour obtenir un pass en bonne et due forme, la clef la plus simple et la plus efficace, reste la vaccination. C’est le seul véritable sésame de l’été.