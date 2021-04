Revue de presse : de l’optimisme pour le climat ?

Le sommet organisé par Joe Biden relance la question des enjeux climatiques et de sa gestion dans les quotidiens.

Joe Biden, le président américain, invite 40 pays pour un sommet de deux jours sur le climat. Et hier, à la veille de ce rendez-vous en visioconférence, l’Union européenne est parvenue à un accord pour atteindre 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.

De quoi mettre la pression sur les Américains. Joe Biden n’entend certainement pas faire de la figuration lors de ce sommet, dit l’Avenir. Il voudra effacer l’image désastreuse laissée par son prédécesseur en la matière. Il ne pourra donc pas faire moins que l’Europe.

Ce qui fait dire au quotidien que "pour une fois, on pourrait donc bien se trouver dans un contexte où s’enclencherait un cercle vertueux des bons élèves du climat, plutôt que de cancres qui s’écharpent pour sauver leurs quotas d’émissions. Car si l’Europe et les USA font preuve d’ambition, la Chine devra suivre. Elle devra au moins confirmer son engagement à la neutralité climatique à l’horizon 2060. Et à son tour entraîner le reste du monde pour peut-être enfin s’éloigner du bord du précipice."

Une surenchère, une compétition entre pays pour être celui qui annoncera les plus gros efforts ? Cela n’impressionne pas du tout De Standaard. Tout ça, c’est bien beau sur papier. Mais il faut des actes, dit le quotidien flamand. Si les dirigeants du monde entier voulaient vraiment avoir un impact sur le climat, ils devraient accepter de travailler ensemble à une taxe carbone au niveau mondial. Faire payer les pollueurs, ce serait en effet le moyen le plus efficace de réduire les émissions. C’est ce que répètent les experts. Mais à part l’Union Européenne, personne n’en veut.

Pourtant dit De Standaard, si les trois grands que sont l’Union Européenne, les Etats-Unis et la Chine s’entendaient sur ce point, le reste du monde serait obligé de suivre. Un tel accord ne nécessite pas un sommet de 2 jours sur le climat. Cinq minutes de courage politique suffisent.