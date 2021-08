Revue de presse : crime passionnel ou féminicide ? Un débat juridique et sociétal s’installe

Et une image, à la Une de nombreux quotidiens : un museau d’avion qui semble regarder l’objectif des appareils photos depuis le tarmac de l’aéroport à Kaboul, et surtout de tous ceux qui tentent de s’y accrocher envers et contre tout. La presse se questionne aussi sur l’importance des mots, faut-il parler de crime passionnel ou de féminicide pour le double meurtre de Ann Lawrence Durviaux et Christine Maillet ?