Revue de presse : contestations, violences, quelles seront les conséquences des résultats de la présidentielle américaine ?

J-1 avant les élections américaines et ça s’annonce compliqué !

Élections américaines, cacophonie en vue ?

© Tous droits réservés Les élections américaines s’annoncent compliquées, c’est en tout cas l’avis de la Libre ce matin, le quotidien s’explique en 4 points. Premièrement, ça risque d’être compliqué parce que c’est serré ! Si on en croit les sondages, Joe Biden et Donald Trump se tiennent dans un mouchoir de poche. Et la crainte de nombreux observateurs, c’est une contestation et des recours si le vainqueur l’emporte d’un rien. Deuxièmement, c’est le taux de participation qui inquiète. Il pourrait être exceptionnel, cela démontre la mobilisation des deux camps. Des camps toujours plus polarisés et radicalisés selon la Libre. On pourrait donc avoir un nouveau record, un taux de participation supérieur à celui de 1960 lors du duel Nixon Kennedy. Et le risque c’est que plus il y a de bulletins à traiter, plus on pourrait faire face à des soucis de logistique explique la Libre. 3e raison qui explique que cette élection risque d’être compliquée : le covid19. Le virus a poussé les Américains à voter par correspondance. 90 millions l’ont déjà fait, c’est énorme 2 tiers /3 du nombre total de votant en 2016. Un succès qui met la poste en difficulté et beaucoup craignent que des bulletins arrivent en retard. Certains États on dit qu’ils seraient pris en compte, d’autres non, voilà encore un élément qui risque d’entraîner des recours. Et puis dernier point selon la Libre, toujours le covid, mais ici d’un point de vue sanitaire : plusieurs bureaux ont déjà dû fermer car des assesseurs étaient positifs. Cela pourrait se reproduire demain. La crainte, c’est donc que l’organisation, soit-elle aussi remise en question !

La crainte de violences après les élections

© Tous droits réservés Il y a donc la crainte de recours, mais les autorités et les Américains redoutent aussi des violences. C’est ce que nous explique le journal le Soir dans un reportage. A Washington, on entend des bruits de marteau depuis quelque jour décrit le quotidien. Les rues de la capitale sont quasi désertes, on y croise presque plus que des menuisiers… Ils sont occupés à protéger les commerces autour de la maison blanche. Car d’après le Soir, les habitants de Washington DC ont peur. Normalement ça devrait aller disent-ils, mais on ne sait jamais. Et si les gens réagissent mal, et si des groupes armés supporters de Trump débarquent… Le journal qui s’est rendu à l’ambassade belge et là, pas de grillage du moins pas encore. On attend de voir ce que font nos voisins Déclare une source diplomatique. Tout le contraire de la maison blanche, barricadée, surprotégée, la demeure du président américain fait l’objet d’une attention particulière. Un fort placé en pleine zone hostile car à Washington, on vote démocrate on votera Biden.

Presque confinés

© Tous droits réservés Presque parce qu’on peut encore sortir de chez soi, on peut encore travailler et parce que de nombreux magasins sont encore ouverts. Ceux jugés essentiels comme le rappellent le Soir et la Libre, ça n’a pas été facile de déterminer qui est et qui n’est pas essentiel. Le week-end a d’ailleurs été long pour de nombreux commerçants. Certains sont passés de la tristesse à la joie, c’est le cas des fleuristes de libraires aussi. Ils pensaient devoir fermer aujourd’hui, il n’en est rien ! D’autres ne savent toujours pas. Prenez un magasin qui vend des livres, mais aussi des DVD, des smartphones et des ordinateurs et bien là on ne sait pas ! Peut-il ouvrir son rayon livre et pas les autres ? Le Soir est clair, on ne sait pas, les ministres interrogés semblent dire que non, mais ce n’est pas clair.

La fièvre acheteuse d’avant confinement

Et c’est peut-être ça qui a poussé de nombreux Belges à se ruer dans les magasins. En tout cas il y avait du monde ce week-end à Bruxelles, Anvers, Gand. Devant les magasins de jouets, de meubles, d’électro ménagers. Une fièvre acheteuse principalement samedi, moins dimanche comme l’analyse la Libre. Il n’empêche, cela a provoqué la colère du monde politique qui a souligné le danger de ce type de comportement, rester dans les files est risqué a expliqué le ministre de la santé. Triste malgré tout. Alors que comme le constate le Soir, le nombre d’hospitalisation semble très légèrement ralentir. Alors qu’une lueur d’espoir vient illuminer les soins intensifs et salle covid de nos hôpitaux saturés…

