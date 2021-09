Revue de presse : comprendre les dysfonctionnements d’un désastre toujours en cours

A la Une, ce matin, la presse s’arrête sur la commission Inondation et lui fixe un objectif : 3 mois pour comprendre.

Courage pour accepter que certains éléments du drame sont peut-être imputables à des fautes. Et que d’autres relèvent de la fatalité.

Et du courage, il en faudra encore, à l’heure d’adopter des conclusions.

En Une, encore, le Laatste Nieuws affiche ce matin, le cliché de deux gamins – tenue impeccable pour le 1er septembre. Cartable au dos, main dans la main, ces deux-là parcourent des rues ravagées pour se rendre à l’école.

1er septembre, il faut être courageux pour la rentrée. A Pepinster encore un peu plus qu’ailleurs.

C’est un étonnant contraste, écrit l’Avenir. Celui qui apparait entre ce temps politique, celui qui décide de se donner du temps pour atteindre la vérité et la situation sur le terrain. C’est une distance frappante entre cette commission qui va durer et l’urgence qui s’éternise dans les Communes sinistrées.

Les uns vont se donner tout le temps qu’il faut pour chercher la vérité. Quand les autres devraient – au plus vite – être rétablis dans des conditions de vie décentes.

L’un et l’autre ne s’excluent pas. L’urgence, la priorité absolue ne peut faire taire le nécessaire travaille d’enquête et même aux lendemains d’une crise aigüe, il faut pouvoir prendre le temps d’évaluer les dysfonctionnements, mais c’est une complexité de plus à accepter.

Que le travail doit se faire d’un côté dans la sérénité et qu’il doit – de l’autre côté – connaître un sérieux coup d’accélérateur.