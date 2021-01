Revue de presse : comment piquer plus vite ?

Campagne de vaccination, jour 2, on change de stratégie.

© Tous droits réservés

La Belgique change de stratégie pour accélérer la campagne de vaccination.

C’est la Une de la Libre, qui l’explique en page intérieur.

Priorité aux seules maisons de repos, là pas de changement, mais priorité surtout à une accélération de la vaccination.

Comment faire ?

En sortant du frigo les réserves, explique le Morgen.

Le vaccin s’administre en 2 doses. Avec un intervalle de 21 jours, plutôt que de conserver la deuxième seringue au frais en attendant le délai, elle sera administrée tout de suite, et la piqûre de rappel sera assurée grâce à de nouvelles livraisons.

Et là, on entre véritablement dans le détail du problème, puisqu’il faut être certain des livraisons futures avant de complètement utiliser les stocks présents. Des calculs sophistiqués seront nécessaires.

Mais déjà, le Laatste Nieuws l’affirme. Le personnel des maisons de repos devrait recevoir son vaccin en même temps que les résidents.

Bon, et après les maisons de repos, c’est quoi la suite du plan ?